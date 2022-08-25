Гучний скандал: у Маріуполі "осліп" Червоний Хрест і не бачить звірств окупантів

Його представники видають у місті продукти, проте зовсім не реагують на інші проблеми людей, зокрема доступ до медицини.

Про це 25 серпня повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Дивні дива. Міжнародний Червоний Хрест спокійно потрапляє до Маріуполя і видає гуманітарну допомогу в різних частинах міста. При тому, аж ніяк не реагує ані на катастрофічну ситуацію в медицині (мабуть, ми якось інакше розуміємо значення червоного хреста?), ані на вивезення дітей з Маріуполя, ані на арешти та незаконні утримання цивільних при фільтраційних процедурах. Лише годує", - наголошує він.

Андрющенко також зазначає, що ця міжнародна інституція втратила довіру.

"Прекрасна по суті схема - збирай мільйонні донати та витрачай їх разом з окупантом. Маріуполь як ніхто довів повну кризу та колапс цієї міжнародної інституції…", - написав радник мера.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 183-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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