Гучний свист та розруха: у Харківській області на відео волонтера потрапив момент вибуху снаряда

Гучний свист та розруха: у Харківській області на відео волонтера потрапив момент вибуху снаряда

На відео український волонтер розповідає, на що пішли гроші, які збирали небайдужі люди.

У Куп'янську Харківської області снаряд влетів в будівлю у момент, коли волонтер записував відео. На кадрах чітко видно рівень руйнувань.

Ролик згодом завантажили до соціальних мереж.

На відео український волонтер розповідає, на що пішли гроші, які збирали небайдужі люди.

“Ми скупилися, розвозили. Зараз все закинемо у метро. Тому, якщо збирання грошей знову…”, — казав хлопець.

У цей момент чується свист снаряда, який за лічені секунди потрапляє у верхні поверхи будівлі та частково її руйнує. На голову волонтера падають уламки фасаду та цегли. На щастя, чоловік вижив і моментально вбіг у приміщення.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

гелікоптерів – 29 од;

танків ‒ 198;

ББМ ‒ 846;

артилерійських систем – 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2 одиниці;

автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: