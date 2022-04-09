Гучно слухав музику в авто: на Прикарпатті водій-порушник отримав повістку до військкомату

Мешканці Коломиї скаржилися на горе-водія у соцмережах.

У Коломиї Івано-Франківської області вручили повістку до військкомату водієві, який їздив містом і на повну гучність слухав музику.

Про це повідомив міський голова Богдан Станіславський.

Днями мешканці міста обурювалися у Мережі щодо одного водія. Чоловік на повну гучність в авто слухав музику, яку було чутно на вулицях. Крім того, він хамив водіям.

У п'ятницю, 8 квітня, поліція зупинила авто чоловіка за зухвалі дії та порушення правил дорожнього руху. Він не тільки отримав постанови про вчинені адміністративні правопорушення, а й повістку від військового комісаріату. Крім того, розглядається питання щодо вилучення його автомобіля на потреби Збройних сил.

"У час, коли наші захисники боронять Україну, негідно так поводитися. Це має бути попередженням для всіх, хто зараз дозволяє собі такі речі", - наголосив мер Коломиї.

Як повідомлялося, в Івано-Франківську затримали жінку, яка ошукала понад 30 переселенців з "гарячих точок". На сайті оголошень розміщувала інформацію про нібито здавання в оренду будинку в Яремче, а також готельних номерів у Поляниці. Він клієнтів вимагала предоплату, а потім зникала.