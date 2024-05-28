Гучно в Луганську: в ОВА повідомили про "салют" у колишньому військовому авіаційному училищі (відео)

Травневі свята в місті не вщухають. Відлуння відбувається і сьогодні.

Надвечір 27 травня у тимчасово окупованому Луганську "салютували" в районі інфраструктурних об’єктів колишнього вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу, що поряд.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Трохи більше року тому окупанти провели там (в районі колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища – ред.) вперше з 2014 року стендове випробування двигуна, але у жовтні 2023-го там розквітла "бавовна", яка зіпсувала росіянам плани. Тепер ще раз. Що саме пошкоджено або зруйновано – окупанти, як і зазвичай, не покажуть", – повідомив Артем Лисогор.

За його словами, така реакція окупантів на "прильот" свідчитиме про суттєві втрати авіаційної техніки.

"Про вдалу роботу "пе-ве-о" теж не вдасться збрехати, бо наслідки вибухів "на землі" бачили тисячі луганчан. Вони знають, що якщо влучає, то куди треба!" – додав Артем Лисогор.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Луганщині знищено понад десяток одиниць техніки РФ під час штурму бійців 63-ї ОМБр і підрозділів із 45-ї та 60-ї бригад.

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