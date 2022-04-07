Гуманітарна катастрофа: російські окупанти блокують усі спроби прорватися до Маріуполя

Окупанти добу утримували за ґратами делегацію Міжнародного комітету Червоного хреста.

Російські окупанти продовжують блокувати Маріуполь Донецької області, не дозволяючи ні доставляти туди гуманітарні вантажі, ні вивозити звідти людей.

Про це повідомила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Ми кожного дня намагаємось прорватись до міста Маріуполь, проте окупаційні війська і їх керівництво у РФ блокують усі наші спроби і спроби міжнародних організацій", - розповіла Верещук.

Окупанти також затримали представників Міжнародного комітету Червоного хреста.

"Делегація Міжнародного комітету Червоного хреста мала всі необхідні погодження з боку російської сторони і України для проїзду до Маріуполя і евакуації людей, проте крім того, що їм не дали проїхати, вони були заарештовані угрупуванням так званої "ДНР" і утримувались майже добу за гратами", - сказала Верещук.

Міністерка наголосила, що "ми все одно будемо продовжувати прориватись до Маріуполя".

Який вигляд мають Буча, Гостомель, Ірпінь з висоти пташиного польоту

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