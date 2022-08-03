Гуманітарна катастрофа в Маріуполі: на відео зняли багатотисячну чергу по допомогу

У тимчасово захопленому Маріуполі жителі міста вишикувалися у багатотисячну чергу до нового пункту видавання гуманітарної допомоги від російських окупантів, які самі ж і влаштували цю гуманітарну катастрофу.

Їжа, вода та ліки – три стовпи гуманітарної катастрофи, яку принесла Росія в Маріуполь.

Про це радник мера міста Петро Андрющенко повідомив у Мережі, опублікувавши відео довжелезної черги.

"Багатотисячна черга в новий пункт видачі гуманітарної допомоги від окупантів в колишньому ТЦ "Обжора" на площі Свободи. Нескінченно можна штампувати бравурні відосіки, але правда про справжню гуманітарну ситуацію нестримно лізе на поверхню. Їжа. Вода. Ліки. Три стовпи гуманітарної катастрофи, що принесла росія в заможній український Маріуполь", – йдеться в заяві Андрющенка.

Нагадаємо, раніше радник мера повідомив, що російські окупанти "обчистили" депозитні скриньки жителів Маріуполя.

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