Гуманітарне пекло в Маріуполі: все, що відомо про звірства окупантів та ситуацію в місті

Обстрілювати Маріуполь Донецької області російські війська почали від першого дня повномасштабного вторгнення РФ до України.

Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже 25-й день. За цей час українські військові знищили велику кількість ворожої техніки та майже 15 тисяч особового складу окупантів. Розуміючи свою нездатність на полі бою, російські окупанти вдалися до знищення мирного населення та українських міст авіабомбами та ракетами. Найгірша ситуація у Маріуполі, який вже 18-ту добу перебуває в облозі. У місті немає світла, опалення, води, зв'язку, туди не можна доставити ліки та їжу. Щодня Росія скидає на Маріуполь по 50-100 авіабомб, вбиваючи велику кількість людей. Окупанти довели місто до гуманітарної катастрофи та зруйнували його майже на 90%. Проти людей і міста Росія на чолі з Путіним вчиняє справжній терор.

Все, що відомо про створене окупантами гуманітарне пекло в Маріуполі, читайте в матеріалі ТСН.ua.

У перший день війни, 24 лютого російська армія вдарила по Маріуполю зі "Смерчів" та "Градів". Загинули багато цивільних, зокрема й діти. В ті дні мер міста Вадим Бойченко повідомляв, шо окупантам не вдається взяти місто, тому вони вирішили бити по цивільних: обстрілювали житлові будинки, школи, дитсадки. Згодом ворог перейшов і до авіаударів як по Маріуполю, так і по поряд розташованих населених пунктах.

Окупанти довели Маріуполь до гуманітарної катастрофи (13 фото)

Обстріли та авіаудари не припинялися жодного дня. А в ніч проти 1 березня місто залишилося без електроенергії через перебиті ворожими обстрілами лінії електропередач.

Того ж дня бойовики "ДНР" заявили про нібито відкриття гуманітарних коридорів для мирних жителів Маріуполя. У міськраді відразу запідозрили, що це може бути підготовкою до великої диверсії, адже до того моменту вже фіксувалися факти, коли російські війська використовували цивільних як живий щит, аби прорватися до українських міст.

Станом на 2 березня Маріуполь перебував під обстрілами 14 годин поспіль і тоді мер вперше заявив, що місто опинилося на межі гуманітарної катастрофи – залишилось без світла, води та теплопостачання. Шляхи для підвозу продуктів до міста були заблоковані російськими військами, повідомляв голова області.

"Маріуполь – цілеспрямовано знищують цивільну інфраструктуру, знищують людей, знищують житлові квартали", – заявляв президент Володимир Зеленський у відеозверненні 4 березня.

Того дня у місті почали закінчуватись харчі та медикаменти. У лікарнях перебували понад 300 поранених цивільних. 5 березня мер міста заявив про надію відкриття перших гуманітарних коридорів і вже вранці повинна була стартувати перша евакуація маріупольців до Запоріжжя. Як повідомляла віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, гарантом режиму тиші задля евакуації цивільних виступив Червоний Хрест.

"Під час проведення режиму тиші наші військові повідомляють, що в районі заявленого маршруту російські військові використовують режим тиші і просуваються вперед", – повідомляла також Верещук.

Перший зрив гуманітарного коридору

Проте в міськраді повідомили, що російська сторона не дотримується режиму тиші і продовжує обстріл як самого Маріуполя так і його околиць. Людей закликали негайно розходитись і прямувати до місць укриття. Це була перша спроба евакуації і перший її зрив з боку російських військ.

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"Я констатую той факт, що Росія порушила домовленості навіть за посередництва Червоного Хреста, недотрималась взятих на себе зобов'язань і обстрілює місто Волноваха. Також у напрямку Маріуполь-Запоріжжя ведуться бої в районі населеного пункту Пологи-Оріхове, які унеможливлюють рух колони з Маріуполя до Запоріжжя", – заявила після цього Верещук.

Увечері Бойченко повідомив, що Маріуполь перебуває в оточенні російських військ, зруйновано багато інфраструктури, чимало людей зазнали поранень.

Друга спроба евакуації: в Маріуполі гуманітарна катастрофа

На 6 березня українська влада організувала другу спробу створення гуманітарного коридору. Проте й вона провалилася через потужні ворожі обстріли, повідомляв голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Також Верещук повідомляла, що через обстріли до Маріуполя не вдалося завезти 8 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Того ж дня міжнародна організація "Лікарі без кордонів" підтвердила, що гуманітарна ситуація в Маріуполі є катастрофічною. Серед основних проблем: мешканці не мають доступу до питної води, у місті закінчуються продукти, немає електрики і теплопостачання. Інтернет та телефонні послуги відключені. Лікарні, супермаркети та житлові будинки зазнали серйозних пошкоджень.

До місто неможливо було завезти будь-яку допомогу. Представник організації розповідав, що людей у Маріуполі змушують виживати за допомогою снігу.

УНІАН

6 березня також стало відомо, що під час обстрілу з боку російської армії було важко поранено 18-місячного хлопчика. Батьки оперативно відвезли його до лікарні, де медики намагалися врятувати дитину. На жаль, зусилля лікарів були марними – хлопчик помер.

Фото з відкритих джерел

7 березня МВС України повідомляло, що в Маріуполі не залишилося жодного району, який не був обстріляний загарбниками. Не лишилося вулиць без розбитих вікон, знищених квартир чи навіть будинків.

"Тіла загиблих сусіди ховають просто у дворах житлового сектору. Місто і досі без освітлення, води і навіть газу. Тож містяни готують їжу біля будинків на вогнищах", – повідомляли правоохоронці.

"Була домовленість про гуманітарний коридор, замість неї спрацювали російські танки, "Гради", міни. Вони навіть замінували дорогу, яку погоджували для підвозу продуктів і ліків для людей, для дітей у Маріуполь. Вони знищують навіть автобуси, які мають вивозити людей", – заявляв Зеленський ввечері 7 березня.

8 березня українська сторона вкотре закликала російську погодити гуманітарні коридори. Водночас в МВС повідомляли, що сам президент РФ Володимир Путін дав вказівку не робити жодних гуманітарних коридорів.

Від зневоднення померла дитина

"Для росіян важливо довести ситуацію до того, коли українці, які потребують евакуації, майже зневіряться і почнуть проситися в їхні гуманітарні коридори", – повідомляли правоохоронці.

Все ж того дня до Маріуполя вирушили українські автобуси для порятунку людей. Проте окупанти вкотре влаштували цілеспрямовану атаку по гуманітарному коридору та не випустили цивільних з міста.

Поки ворог чинив свої звірства, 8 березня Зеленський повідомив, що від зневоднення в Маріуполі померла дитина.

"У Маріуполі вперше за десятки років, мабуть, вперше від часів вторгнення нацистів, від зневоднення померла дитинка. Почуйте мене сьогодні, шановні партнери, – від зневоднення померла дитина, у 2022 році", – заявляв президент.

Тим часом у місті під обстрілами російських окупантів хворим дітям з реанімації готували їжу просто в казані на багатті, повідомляв голова області.

Удар по пологовому будинку

9 березня Верещук повідомила про відкриття низки гуманітарних коридорів, зокрема й із Маріуполя до Запоріжжя. Проте загарбники вкотре своїми обстрілами заважили людям залишити місто. Росія продовжує тримати в заручниках понад 400 тисяч людей в Маріуполі, блокує гуманітарну допомогу, евакуацію, заявляв тоді голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Того ж дня російські війська відкрили вогонь з артилерії по місту і своїми обстрілами зруйнували пологовий будинок №2. У ньому перебували матері з дітьми. Внаслідок атаки загинули 3 людей, серед них була дівчинка. Одна з жінок, яка зазнала поранень, згодом померла разом із ненародженою дитиною.

Немає слів... Тількі що російські окупанти скинули авіа бомбу на дітячу лікарню та пологовий будинок в центр міста.... Опубліковано Петром Андрющенком Середа, 9 березня 2022 р.

"Маріуполь на наших очах зрівнюють із землею реактивною артилерією РФ. Прямий удар по пологовому будинку. Породіллі та діти – під завалами. Замість нових життів – смерті. Цього замало, щоб закрити небо від ракет РФ? Хіба це не аргумент, щоб зупинити вбивство мирних громадян?" – звернувся тоді до світу заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

А Зеленський удар по пологовому будинку назвав доказом того, що відбувається геноцид українців.

Радник керівника ОП Олексій Арестович повідомляв, що окупанти спеціально бомбардували пологовий будинок: таким чином вони почали реалізовувати сирійсько-чеченську тактику, яка полягає в терорі мирних жителів.

10 березня до Маріуполя з Запоріжжя вирушила автоколона з гуманітарною допомогою. Водночас російська армія продовжувала бомбардувати місто. А поряд з тим за добу в окупованому знищеному місці народилося 24 дитини.

"Я буду звертатись до усього світу. Допоможіть Маріуполю! Там реальна гуманітарна катастрофа. Ми не змогли сьогодні знову, вкотре не змогли відвезти туди навіть гуманітарний вантаж. Ні вода, ні медикаменти, ні продукти не потрапили до людей, які під тотальним обстрілом ось уже який день поспіль", – заявляла Верещук.

11-12-13 березня березня знову були спроби евакуації жителів Маріуполя, вони вкотре не увінчалися успіхом через ворожі обстріли. Проте віцепрем'єрка наголошувала, що українська влада намагатиметься організовувати евакуацію знову і знову. Окрім того, російська армія продовжувала блокувати ввезення гуманітарної допомоги до міста.

13 березня міська рада повідомила, що від початку війни на Маріуполь було скинуто 100 авіабомб, загинулипонад дві тисячі мирних жителів.

Перша вдала евакуація

Лише 15 березня до Маріуполя вдалося доставити гуманітарний вантаж і з міста виїхали вже понад 2 тис. авто з мирними людьми. Тобто вдалося врятувати близько 20 тис. людей, повідомляли в ОП.

Заручники в лікарні

15 березня російські війська захопили в заручники лікарів і пацієнтів обласної лікарні інтенсивного лікування в Маріуполі, перед тим майже повністю зруйнувавши установу.

"З лікарні неможливо вийти. Сильно стріляють, сидимо в підвалі. Машини до лікарні не можуть під’їхати вже дві доби. Навколо горять багатоповерхівки (…) До нашої лікарні росіяни нагнали 400 людей із сусідніх будинків. Вийти нам не можна", – розповідав один з медиків.

Верещук закликала світ вжити заходів, аби звільнити заручників.

16 березня російські військові почали обстрілювати Маріуполь з Азовського моря, ситуація у місті складна, повідомляли в МВС.

Того ж дня окупанти завдали удару по автоколоні з переселенцями, які прямували з Маріуполя до Запоріжжя, повідомляв голова ОДА Олександр Старух. На щастя, обійшлося без жертв.

Бомбардування драмтеатру

16 березня загарбники скинули надпотужну бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, в якому від обстрілів ховалися тисячі городян, переважно матері з дітьми. А перед самою будівлею був величезний напис "Діти".

Прес-служба "Азова"

Атакували і спорткомплекс "Нептун", де теж ховалися цивільні. Під завалами опинилося багато людей, зокрема жінки з дітьми та вагітні.

Згодом стало відомо, що укриття драмтеатру витримало і звідти наступного дня почали виходити люди. Саму будівлю театру пообіцяла допомогти відновити Італія.

Попри це, Верещук повідомила, що з Маріуполя того дня вдалося евакуювати 6,5 тис. людей.

Станом на 17 березня місцева влада повідомляла, що російська армія знищила 90% Маріуполя.Тим, хто залишився в міста, через блокування гуманітарної допомоги доводилося навіть пити воду з калюж.

Того ж дня Маріуполь залишили майже 800 приватних автомобілів, люди також виходили з міста пішки.

Увечері 18 березня Зеленський повідомляв, що з оточеного Маріуполя вдалося евакуювати понад 35 тис. людей, попри всі труднощі та обстріли.

Примусове вивезення жителів Маріуполя до РФ та ОРДЛО

19 березня з'явилася інформація, що ворог примусово вивіз кілька тисяч жителів Маріуполя. Спочатку маріупольців відправили до фільтраційних таборів, де окупанти перевіряли їхні телефони та документи. Пізніше частину жителів Маріуполя примусово відвезли до віддалених куточків РФ, доля інших наразі лишається невідомою.

20 березня голова Донецької ОДА Павло Кириленко підтвердив, що частину мешканців Лівобережного району Маріуполя силоміць вивозять до країни-агресорки Російської Федерації. Зазначається, що у людей, яких силоміць вивозять на територію Росії чи окуповані території Луганської і Донецької областей, забирають український паспорт. Натомість видають папірець, який "не має жодної юридичної ваги і не визнається у всьому цивілізованому світі".

Російські окупанти скинули бомби на маріупольську школу мистецтв, де переховувались люди

20 березня стало відомо, що російські окупанти 19 березня скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців – жінки, діти та люди похилого віку. Кількість постраждалих внаслідок чергової російської агресії невідома. Та прямо зараз під завалами досі перебувають живі люди, яким не можуть допомогти через постійний ворожий вогонь.

Обстріл кораблями РФ

20 березня полк "Азов", бійці якого боронять Маріуполь від окупантів, повідомив, що місто було обстріляно 4 кораблями військово-морського флоту Росії. Ворог продовжує цинічно руйнувати українське місто використовуючи весь доступний йому арсенал. Після авіації, артилерії, різних систем та танків російські окупанти нищать місто важким озброєнням бойових кораблів.

Станом на 20 березня місто надалі перебуває в оточенні та блокаді, цивільним надалі важко вирватися за його межі. Водночас окупанти почали вдягати на мирних жителів білі пов'язки, щоб заплутати ЗСУ. За тиждень з Маріуполя виїхало майже 40 тисяч мешканців.