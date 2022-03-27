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Гуманітарні коридори 27 березня: можна виїхати з Донецької та Луганської областей

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Гуманітарні коридори 27 березня: можна виїхати з Донецької та Луганської областей

Українці зможуть виїхати з Маріуполя, Бердянська та Рубіжного.

На сьогодні, 27 березня, погоджено два гуманітарних коридори для Донецької та Луганської областей.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Донецька область

  • З міста Маріуполь до міста Запоріжжя - на власному автотранспорті.
  • Також погоджено централізовану евакуацію маріупольців на автобусах з міста Бердянськ.

Місце зборів без змін – вулиця Мелітопольске шосе, 27 – біля міського спорткомплексу

"15 автобусів зараз відправляється з міста Запоріжжя за маршрутом. Час їх прибуття до місця зборів залежатиме від швидкості проходження блок постів окупантів", - розповіла Верещук.

Вона нагадала, що за адресою вулиця Мелітопольське шосе, 87б у місті Бердянськ для маріупольців працює безкоштовна дозаправка.

Луганська область

  • З міста Рубіжне до міста Бахмут. Евакуація буде проходити по вулицям Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Словянська, Хлібозаводська, Шевченка, Сосюри та район залізничного вокзалу міста.
  • Також будуть намагатися дістати людей зі сховища під розвалинами хлібзаводу і зі сховища школи №5.

"Ми продовжуємо працювати над іншими маршрутами. Чуємо всі ваші звернення. Робимо все можливе, щоб окупанти припинили стріляти і пропустили гуманітарний конвой", - зазначила Верещук.

Нагадаємо, що з Маріуполя в окупований Донецьк російські загарбники вивезли дітей без батьків.

Ірина Верещук доповіла про заплановану на 27 березня роботу гуманітарних коридорів

Ірина Верещук доповіла про заплановану на 27 березня роботу гуманітарних коридорів

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