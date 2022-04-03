Гуманітарні коридори 3 квітня: можна виїхати з Маріуполя та Бердянська

Гуманітарні коридори 3 квітня: можна виїхати з Маріуполя та Бердянська

На сьогодні також планується евакуація з Луганської області.

У неділю, 3 квітня, продовжиться евакуація людей гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя. Також маріупольців і місцевих мешканців будуть вивозити із Бердянська.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, зараз під Бердянськом знаходяться 17 автобусів.

Із них 10 - для евакуації маріупольців і місцевих мешканців з міста Бердянськ.

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"Якщо автобуси не пропустять проїхати в місто, просимо людей вийти до блокпосту на в’їзді до міста. Там вони вас чекатимуть", - зазначила Верещук.

Ще 7 автобусів спробують проїхати ближче до Маріуполя у супроводі Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Коридором з Маріуполя до Запоріжжя можна їхати власним автотранспортом.

Крім того, на сьогодні планується евакуація людей з міст Сєвєродонецьк, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та селища Нижнє Луганської області.

"Щоб розпочати, чекаємо на припинення вогню з боку окупаційних військ", - пояснила Верещук.

Нагадаємо, що окупанти взяли в полон породіллю з немовлям з Маріуполя, фото якої облетіли світ після авіаудару по пологовому будинку. Російська пропаганда використовує Маріанну Вишемирську для виправдання злочину. Де наразі перебуває дівчина - невідомо.

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