Гуманітарні коридори 4 квітня: можна евакуюватися з Маріуполя та Луганської області

Гуманітарні коридори 4 квітня: можна евакуюватися з Маріуполя та Луганської області

Сьогодні також продовжиться евакуація з Луганської області.

У понеділок, 4 квітня, працюватиме гуманітарний коридор з Маріуполя до Запоріжжя. Маршрут також відкритий для приватного транспорту.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Уже із Запоріжжя в Маріуполь виїхало 15 автобусів для евакуації наших людей. Делегація Міжнародного комітету Червоного Хреста планує продовжити рух до Маріуполя з міста Мангуш разом з сімома автобусами", - уточнила Верещук.

Також сьогодні продовжиться евакуація людей із міст Сєвєродонецьк, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та селище Нижнє Луганської області.

"Окупанти в Луганській області постійно порушують режим тиші та обстрілюють гуманітарні колони. Попри це мужні поліцейські, військові і водії під керівництвом голови Луганської обласної державної адміністрації продовжують допомагати цивільному населенню евакуюватись", - додала Верещук.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" не припиняє вивозити зі сходу країни, який потерпає від російських окупантів, населення до більш безпечних регіонів країни: графік потягів для евакуації на 4 квітня з Луганської та Донецької областей.

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