Гуманітарні коридори для мешканців найбільш потерпілих від війни регіонів: Верещук розповіла про машрути

Також до міст і сіл доставлять гуманітарну допомогу.
У суботу, 12 березня, знову будуть відкриті гуманітарні коридори для мешканців з найбільш постраждалих від війни населених пунктів.
Про це повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук:
“З міста Запоріжжя до міста Маріуполя Донецької області через населені пункти Запоріжжя, Василівка, Мелітополь, Бердянськ, Мангуш, Маріуполь. З обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту сьогодні виходить колона з гуманітарним вантажем і автобусами для евакуації людей на зворотньому шляху”, - розповіла міністерка.
З міста Пологи Запорізької області в напрямку міста Запоріжжя, Пологи, Токмак, Василівка, Камянское, Запоріжжя. З міста Запоріжжя вийде колона з гуманітарним грузом і автобусами для евакуації людей на зворотньому шляху з міст Пологи та Токмак.
З міста Гостомель Київської області в місто Київ Гостомель Буча Михайлівка Рубежівка, Шпитьки, Петрушки, Білгородка, Київ.
Селище Козаровичі Київської області в місто Київ: Козаровичі-Лютиж-Старі Петрівці- Нові Петрівці - Вишгород-Київ.
З селища Микуличі Київської області в місто Київ: Микуличі-Немешаєво-Березова -Ворзель-Михайлівка Рубежівка- Мрія-Стоянка-Гореничі-Гнатівка-Білогородка-Київ.
Селище Андріївка Київської області в місто Житомир: Андріївка-Липівка-Макарів-Небелиця-Ставище-Кочерів-Коростишів-Глибочиця-Житомир .
Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Біла Церква. З міста Макарів Київської області в місто Житомир: Макарів-Небелиця-Ставище-Кочарів-Коростишів-Глубочиця-Житомир.
З міста Бородянка Київської області в місто Житомир: Бородянка-Пісков-Камалин-Радомишль-Житомир.
З міста Тростянець в напрямку міста Полтава: Тростянець-Суми-Голубівка-Вільшана-Недригайлів-Коровинці-Ромни-Андріящівка-Лохвиця-Лубни-Полтава
З міста Суми в напрямку міста Полтава: Суми-Голубівка-Вільшана-Недригайлів-Коровинці-Ромни-Андріящівка-Лохвиця-Лубни-Полтава.
З міста Лебедин Сумської області в напрямку міста Полтава: Лебедин-Штепівка-Недригайлів-Коровинці-Ромни-Андріящівка-Лохвиця-Лубни-Полтава.
З міста Конотоп Сумської області в напрямку міста Полтава: Конотоп-Шевченково-Хмелів-Ромни-Андріяшівка-Лохвиця-Лубни-Полтава.
З селища Велика Писарівка Сумської області в напрямку Полтави: Велика Писарівка-Ахтирка-Хухра-Котельва-Полтава.
З селища Велика Писарівка виїжджає колона людей на особистому транспорті та автобусах.
З селища Краснопілля в напрямку міста Полтава: Краснопілля-Верхня Сироватка-Суми-Голубівка-Вільшана-Недригайлів-Коровинці-Ромни-Андріяшівка-Лохвиця-Лубни-Полтава.
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