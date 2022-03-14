14 березня: перелік гуманітарних коридорів для евакуації населення

Завдяки “зеленим коридорам” до потерпілих населених пунктів доправлять допомогу.

У понеділок, 14 березня, знову будуть відкриті гуманітарні коридори для мешканців з найбільш постраждалих від війни населених пунктів.

Про маршрути повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Маршрути на 14 березня:

1. Гуманітраний конвой із міста Запоріжжя до міста Маріуполь Донецької області (Запоріжжя, Василівка, Мелітополь, Бердянськ, Мангуш, Маріуполь) – з обов'язковим розмінуванням уздовж всього маршруту. Колона з гуманітарним вантажем та порожніми автобусами для міста Маріуполь у супроводі церковнослужителів продовжить слідувати маршрутом з міста Бердянськ.



2. Із сіл Богданівка та Нова Богданівка Київської області у напрямку міста Бровари (Нова Богданівка – Богданівка – Бровари). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Бровари.

3. Із села Перемога Київської області у напрямку міста Київ (Перемога, Лукянівка, Лукаші, Корніївка, Надра, Садове, Березань, Бориспіль, Київ). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Київ.



4. Із села Бобрик Київської області у напрямку міста Бровари (Бобрик – Богданівка – Бровари). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Бровари.



5. З міста Гостомель (військове містечко) Київської області до села Білогородка (Гостомель – Буча – Михайлівка-Рубежівка – Шпитки – Петрушки – Білгородка – Київ). Для евакуації людей буде направлено автобуси з села Білогородка за маршрутом: Білгородка, Петрушки, Шпитки, Михайлівка-Рубежівка, Буча, Гостомель).

6. З селищ Немішаєве та Ворзель Київської області до села Білогородка (Немішаєве – Березова – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Мрія – Стоянка – Гореничі – Гнатівка – Білгородка). Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Білогородка за маршрутом: Білогородка, Гнатівка, Гореничі, Стоянка, Мила, Мрія, Червоний Хутір, Мих. Рубежівка, Ворзель поворот на санаторій "Україна" вул. Різдвяну, Немішаєве, залізн. переїзд "Різдвяний залізничний", зупин. Парк "Вічної Слави" Немішаєве: пункт збирання: вул. Богдана Хмельницького вул. Яковенка до перехрестя вул. Центр. пункт збору.

7. Із селища Дмитрівка Київської області до села Білогородка (Дмитрівка – Гнатівка – Міла – Петрушки – Білогородка). Для евакуації людей буде направлено автобуси з села Білогородка за маршрутом: Білгородка, Петрушки, Міла, Гнатівка, Дмитрівка).



8. З міста Сєверодонецьк Луганської області до міста Слов'янська Донецької області (Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Слов'янськ (через Бахмух)



9. З міста Попасна Луганської області у місто Слов'янськ Донецької області (Попасна – Бахмут – Слов'янськ).

10. Із селища Горське Луганської області у місто Слов'янськ Донецької області (Горське – Лисичанськ – Бахмут – Слов'янськ).



11. З міста Новоайдар Луганської області до міста Слов'янськ Донецької області (Новоайдар – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов'янськ).