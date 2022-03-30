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Гуманітарними коридорами до Запоріжжя евакуювалися 1530 людей

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Гуманітарними коридорами до Запоріжжя евакуювалися 1530 людей

Getty Images

Окупанти блокують автобуси для евакуації та вантажівки з гуманітарною допомогою.

Погодженими трьома гуманітарними коридорами 30 березня на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1530 людей. З них 812 – з Маріуполя.

Про це повідомила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Окрім того, до Запоріжжя евакуювалися 718 жителів міст області: Бердянська, Мелітополя, Енергодара, Пологів, Оріхового, Гуляйполя та Василівки.

Верещук зазначила, що попри домовленості з Росією її окупаційні війська продовжили практику блокування автобусів для евакуації та вантажівок з гуманітарною допомогою у Василівці. 

"Ми продовжуємо вживати усіх можливих заходів, щоб гуманітарні колони пропустили завтра зранку", – додала віцепрем’єрка. 

Нагадаємо, в Україні створили чатбот для організації евакуації населення. За допомогою бота можливе надання гуманітарної допомоги у зонах бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

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