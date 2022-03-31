Гуманітарними коридорами до Запоріжжя евакуювалися майже 1,5 тисячі людей

Гуманітарними коридорами до Запоріжжя евакуювалися майже 1,5 тисячі людей

Україна продожує пробивати гуманітарний коридор до Маріуполя.

Погодженими трьома гуманітарними коридорами 31 березня на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1458 людей. З них 631 – з Маріуполя.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"По погоджених трети гуманітарних коридорах сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1458 людей. З них 631 людина - з Маріуполя, та 827 мешканців міст та сіл Запорізької області - Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Пологи, Оріхів, Гуляйполе та Василівка", - заявила Верещук.

Також міністерка додала, що боротьба за гуманітарний кордон для жителів Маріуполя продовжується.

"Завтра ми продовжимо пробивати гуманітарний коридор до Маріуполя і не залишимо людей самих. Ми будемо наполегливо торувати шлях до нашої з вами спільної перемоги", - зазначила вона.

Нагадаємо, в Україні створили чатбот для організації евакуації населення. За допомогою бота можливе надання гуманітарної допомоги у зонах бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

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