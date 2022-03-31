Гуманітарними коридорами до Запоріжжя евакуювалися майже 1,5 тисячі людей

Україна продожує пробивати гуманітарний коридор до Маріуполя.
Погодженими трьома гуманітарними коридорами 31 березня на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1458 людей. З них 631 – з Маріуполя.
Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"По погоджених трети гуманітарних коридорах сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1458 людей. З них 631 людина - з Маріуполя, та 827 мешканців міст та сіл Запорізької області - Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Пологи, Оріхів, Гуляйполе та Василівка", - заявила Верещук.
Також міністерка додала, що боротьба за гуманітарний кордон для жителів Маріуполя продовжується.
"Завтра ми продовжимо пробивати гуманітарний коридор до Маріуполя і не залишимо людей самих. Ми будемо наполегливо торувати шлях до нашої з вами спільної перемоги", - зазначила вона.
Нагадаємо, в Україні створили чатбот для організації евакуації населення. За допомогою бота можливе надання гуманітарної допомоги у зонах бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.
Читайте також:
- Напад Росії на Україну: як починалось путінське вторгнення
- Що повинен знати кожен українець в умовах війни: правила та поради