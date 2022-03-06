"Гуманітарний коридор не запрацював, дії росіян розчаровують": Верещук розповіла, чому так і не змогли вивезти людей

За її словами, гуманітарний конвой мав приїхати з Запоріжжя до Маріуполя.
Гуманітарний коридор так і не запрацював через обстріли з боку росіян. Окупанти вкотре цинічно обстрілювали шлях, яким мав рухатись гуманітарний конвой.
Про це у відеозверненні повідомила віцепрем'єрка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
"Ми намагаємось відкрити гуманітарні коридори. Сьогодні це мав знову бути Маріуполь. Дії росіян розчаровують. Вони знову зірвали відкриття гуманітарного коридору. Вночі ми домовились про відкриття гуманітарного коридору в Маріуполі. Збір людей мав статись з 9 до 11. Нажаль, приблизно о 9:20 почався обстріл "Градами". Гуманітарний коридор так і не запрацював", - зазначила вона.
За словами Верещук, був організуваний гуманітарний конвой, який мав приїхати з Запоріжжя до Маріуполя. 8 вантажівок з продуктами та медикаментами. 30 автобусів, які мали допомогти вивезти жінок, дітей, людей похилого віку з Маріуполя на зворотньому шляху.
"Всього цього не сталося. Росіяни знову цинічно обстрілювали шлях, яким мав рухатись наш гуманітарний конвой. Хай там що, але, нажаль, я мушу констатувати, що сьогодні ми знов не змогли відкрити гуманітарний коридор через обстріли з боку росіян", - резюмувала вона.
Тим часом мирні люди 6 березня намагалися евакуюватися з міста Ірпінь Київської області, який постійно перебуває під ворожими обстрілами. Серед них були налякані маленькі діти, тварини та літні люди, яким допомагали українські військові.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.