"Гуманітарний коридор не запрацював, дії росіян розчаровують": Верещук розповіла, чому так і не змогли вивезти людей

"Гуманітарний коридор не запрацював, дії росіян розчаровують": Верещук розповіла, чому так і не змогли вивезти людей

За її словами, гуманітарний конвой мав приїхати з Запоріжжя до Маріуполя.

Гуманітарний коридор так і не запрацював через обстріли з боку росіян. Окупанти вкотре цинічно обстрілювали шлях, яким мав рухатись гуманітарний конвой.

Про це у відеозверненні повідомила віцепрем'єрка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

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"Ми намагаємось відкрити гуманітарні коридори. Сьогодні це мав знову бути Маріуполь. Дії росіян розчаровують. Вони знову зірвали відкриття гуманітарного коридору. Вночі ми домовились про відкриття гуманітарного коридору в Маріуполі. Збір людей мав статись з 9 до 11. Нажаль, приблизно о 9:20 почався обстріл "Градами". Гуманітарний коридор так і не запрацював", - зазначила вона.

За словами Верещук, був організуваний гуманітарний конвой, який мав приїхати з Запоріжжя до Маріуполя. 8 вантажівок з продуктами та медикаментами. 30 автобусів, які мали допомогти вивезти жінок, дітей, людей похилого віку з Маріуполя на зворотньому шляху.

"Всього цього не сталося. Росіяни знову цинічно обстрілювали шлях, яким мав рухатись наш гуманітарний конвой. Хай там що, але, нажаль, я мушу констатувати, що сьогодні ми знов не змогли відкрити гуманітарний коридор через обстріли з боку росіян", - резюмувала вона.

Тим часом мирні люди 6 березня намагалися евакуюватися з міста Ірпінь Київської області, який постійно перебуває під ворожими обстрілами. Серед них були налякані маленькі діти, тварини та літні люди, яким допомагали українські військові.