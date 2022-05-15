"Гуманітарно-водяна криза посилюється": в Маріуполі спостерігається нестача питної води

Російські окупанти намагаються створити в Маріуполі ілюзію того, що в місті “все добре”.
Проте в регіоні досі спостерігаються проблеми з водопостачанням та нестачею води.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
“Відновлення централізованого водопостачання очікувано перетворилось на “пшик”. Окрім нових проблем, а ми попереджали, це принесло людям іноді тонку струйку в кранах перших поверхів і озера на вулицях. Забезпечення питною водою недостатньо. В пунктах розливу величезні черги, але навіть тут води на всіх не вистачає”, - наголосив Петро Андрющенко.
Він також додав, що під особливою загрозою залишаються маломобільні та літні люди, які не мають змоги самотужки подолати кілометри, щоб набрати води.
“Гуманітарно-водяна криза посилюється і через збільшення людей, і через потепління”, - підкреслив радник міського голови Маріуполя.
Нагадаємо, що росіяни цинічно мстять "Азову" за перемогу України на "Євробаченні": малюють послання на бомбах і скидають їх на бійців.
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