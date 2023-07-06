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Гуменюк назвала найгарячиші напрямки, де точаться запеклі бої (відео)

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Гуменюк назвала найгарячиші напрямки, де точаться запеклі бої (відео)

Наталія Гуменюк назвала найгарячиші напрямки, де точаться запеклі бої / Фото: Getty Images

Ворог намагається відтягнути зусилля Сил оборони на Очаківський напрямок.

Російські військові зазнають дуже сутєвого утиску на Запорізькому напрямку і в обмін на це намагаються максимально тиснути на Дніпровському, тобто безпосередньо через Дніпро обстрілюючи правий берег деокупованій Херсонщини.

Про це звявила керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила у ефірі телемарафону "Єдині новини" 6 липня.

За її словами, окупанти також намагаються відтягнути зусилля Сил оборони на Очаківський напрямок для того, щоби самим не зазнавати потужного тиску від нашої сторони.

"Тому що наша контрбатарейна боротьба теж дуже потужна. Ми маємо трохи меншу кількість обстрілів тільки через те, що розуміємо: ворог ховається за цивільними... Вони ж вкривають килимовим вогнем протилежний берег, не цураючись нищити і цивільних людей", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, що 2 липня, коментуючи ситуацію в районі Антонівського мосту, Гуменюк повідомила: "наразі триває потужна бойова робота, зокрема акцент на контрбатарейній боротьбі". Вона також закликала до інформаційної тиші.

Тим часом ворог посилює пропаганду на окупованих територіях Херсонської області, щоб підвищити лояльність цивільних до окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
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