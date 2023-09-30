Гуменюк назвала показник відбиття російських атак

Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк розповіла про показник відбиття російських атак.

Гуменюк прокоментувала в ефірі телемарафону запитання щодо посилення засобів протиповітряної оборони України.

За її словами, ця система гнучка, вона "реагує на виклики та відповідні напрямки, які відстежуємо".

"Ми проводимо аналітику і тактики ворога, і напрямків, які він пропрацьовує. Також адекватність системи захисту проглядається і в результативності. Зокрема, ми говоримо про те, які співвідношення можемо демонструвати: 70-80% - це досить високий рівень відбиття атак", - повідомила вона.

Втім, влучання все ж трапляються. Саме на це окупанти роблять ставку, застосовуючи значну кількість та щільність атак. Росіяни намагаються виснажити систему ППО. Зокрема, вони застосовують різну тактику, різні напрямки та різну щільність атак. Також окупанти можуть застосовувати хитрощі: зміну маршруту, коли застосовується складне маневрування, що притаманно не лише ракетам, але й дронам; використовуються особливості ландшафту, коли об'єкти часом зникають із зони сприйняття, а потім різко з'являються.

"В будь-якому разі рівень нашої протидії не менший за 50%. І це вже високий показник. Зрозуміло, що всім хочеться 100%-го випуску, влучання і відбиття повноцінно атаки. Але треба усвідомлювати, що ворог застосовує величезну кількість зброї з дуже складними тактичними маневрами", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ розповіли цікаві деталі однієї з ракетних атак РФ. Так, РФ запускала ракети по Україні з Новоросійська, навіть не вивівши носій не вивели з бухти. Це свідчить про це, що російські окупанти поспіхом готуються до ударів.

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