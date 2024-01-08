Гуменюк озвучила деталі атаки "Шахедами" по півдню: які наслідки

Російські окупанти у ніч проти 8 січня спробували атакувати південь України вісьмома дронами-камікадзе Shahed 131/136. Усі ворожі цілі були знищені, однак зафіксовані падіння уламків.

Про це керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила у ефірі телемарафону.

"На південь було спрямовано атаку ударними дронами типу Shahed 131/136. Заходили вони з акваторії Чорного моря і були максимально зосереджені на Одещині. Всі вісім дронів, які ворог спрямував, були знищені – один на Миколаївщині і сім на Одещині", – розповіла Гуменюк.

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Вона зазначила, що влучань безпілотників не було. Однак уламки збитого дрона впали в Одеському районі на відкритій території.

"Спалахнула ситуативна пожежа, яку дуже швидко вдалось локалізувати. Натомість ворожі канали вже бравурно відзвітували про влучання в один з пунктів управління, хоча вони просто намагаютсья компенсувати свою невдачу по кримському напрямку", – поінформувала речниця Сил оборони півдня.

Атака по Україні 8 січня

Нагадаємо, росіяни влаштували ракетно-дронову атаку по Україні в ніч проти 8 січня та вранці. Вибухи лунали у Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі та на Хмельниччині. Працювала ППО.

Повідомлялося про знищення семи російських безпілотників на Одещині та одного на Миколаївщині.

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