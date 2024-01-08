Гуменюк озвучила деталі атаки "Шахедами" по півдню: які наслідки

уламки збитого дрона впали в Одеському районі на відкритій території.
Російські окупанти у ніч проти 8 січня спробували атакувати південь України вісьмома дронами-камікадзе Shahed 131/136. Усі ворожі цілі були знищені, однак зафіксовані падіння уламків.
Про це керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила у ефірі телемарафону.
"На південь було спрямовано атаку ударними дронами типу Shahed 131/136. Заходили вони з акваторії Чорного моря і були максимально зосереджені на Одещині. Всі вісім дронів, які ворог спрямував, були знищені – один на Миколаївщині і сім на Одещині", – розповіла Гуменюк.
Читайте провідні новини дня:
- “Все йде до Третьої світової війни”: боєць “Вовків Да Вінчі” припустив, чи досягне Україна капітуляції Росії
- "Автівка – це мої ноги": маленький чоловік, світлина якого після обстрілу Києва облетіла весь світ, потребує допомоги (фото)
- Якщо війна триватиме 10 років: що буде з ресурсами, економікою та населенням України
Вона зазначила, що влучань безпілотників не було. Однак уламки збитого дрона впали в Одеському районі на відкритій території.
"Спалахнула ситуативна пожежа, яку дуже швидко вдалось локалізувати. Натомість ворожі канали вже бравурно відзвітували про влучання в один з пунктів управління, хоча вони просто намагаютсья компенсувати свою невдачу по кримському напрямку", – поінформувала речниця Сил оборони півдня.
Атака по Україні 8 січня
Нагадаємо, росіяни влаштували ракетно-дронову атаку по Україні в ніч проти 8 січня та вранці. Вибухи лунали у Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі та на Хмельниччині. Працювала ППО.
Повідомлялося про знищення семи російських безпілотників на Одещині та одного на Миколаївщині.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Крилаті ракети і “Кинжали” розлетілись Україною. Новини на 8:00 8 січня
Читайте також: