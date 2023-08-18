Гуменюк повідомила, що кораблі РФ у Чорному морі "в тривожному очікуванні"

Ракетоносіїв на чергуванні в морській акваторії немає.

Керівниця пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк каже, що російські окупаційні кораблі у Чорному морі перебувають у тривожному очікуванні та намагаються ховатися за цивільними суднами.

Про це вона розповіла в ефірі телемарафону 18 серпня.

За її словами, зараз корабельне угруповання Чорноморського флоту зосереджене вздовж напрямку від південно-східного узбережжя анексованого Криму до російського Новоросійська.

"Ховаються вони (кораблі - Ред.) за районом огляду цивільних суден, який створили штучно, щоб була буферна зона. В своїх пунктах базування вони також розтягнули бонові загородження, побоюючись і непокоячись за те, що може бути тривожно. Ракетоносіїв на чергуванні немає. Очевидно, вони в пунктах базування і споряжаються для виходу на рубежі пусків", - повідомила Гуменюк.

До слова, вона порівняла вороже корабельне угрупування Чорноморського флоту із жінкою "при надії": "Вони в тривожному очікуванні "Малюка" постійно нервуються, в них перепади настрою, захитує і трошки нудить".

Як повідомлялося, Туреччина “попередила” Росію після нападу на корабель у Чорному морі. Йдеться про інцидент з турецьким вантажним судном Şükrü Okan, на якому 13 серпня з метою огляду висадилися російські військові.

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