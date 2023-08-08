Гуменюк пояснила, чому РФ взяла паузу і не здійснює масовані обстріли з моря

Керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що в Чорному морі наразі панує невеличка паніка серед окупантів після певних подій. Вони максимально розосередили своє корабельне угруповання по району, який колись вважали безпечним для себе і свого флоту.

Про вона сказала в ефірі національного телемарафону.

"Але зараз безпека для них – це маневри. Десять кораблів перебуває в Чорному морі, один в Азовському. Ракетоносії заведені до пунктів базування після масованої ракетно-дронової атаки, коли вони вистрілялися потужно, їм потрібно переспорядження", - зазначила вона.

Гуменюк також нагадала, що у ворога є практика застосування ракетоносіїв просто з бухт.

"Тому ніякої паніки, просто усвідомлення бойової обстановки. Ракетоносії у ворога все ще є, ракети теж є, і вони продовжують їх виробляти. Вони можуть бути застосовані - 2-3 години і повернуті на бойові рубежі для пусків ракет", - наголосила вона.

Нагадаємо, внаслідок ударів по мостах на Херсонщині українські військові ускладнили логістику російських військ утричі.

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