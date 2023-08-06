Гуменюк пояснила, на чому РФ зосереджує удари: "Тактика мішаних ракетних атак"

Росіяни продовжують завдавати масованих атак по Україні. Утім, ворог змістив увагу з портової інфраструктури на інші об'єкти.

Про це розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк, передає 24 канал.

Після ударів по портовій інфраструктурі, Росія перепрофілювала ракетні удари.

"Певним чином готували "привітання" до Дня Повітряних сил, оскільки основні удари призначались для відповідної інфраструктури, пов'язаної з потужностями саме цього роду військ", – зазначила Гуменюк.

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За її словами, росіяни цілились саме по Старокостянтинову на Хмельниччині. Там розташований аеродром, який від початку повномасштабного вторгнення не дає спокою окупантам.

Крім того, у Саудівській Аравії стартував саміт присвячений миру в Україні

"Це була очікувана реакція росіян на діяльність світової спільноти – коли без них вирішують, що з ними робити. Вони часто вдаються до таких атак саме під час активності світових лідерів", – констатувала Гуменюк.

Додамо, за ніч сили ППО збили над Україною 30 крилатих ракет та 27 ударних БпЛА.

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