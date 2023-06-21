Гуменюк пояснила різницю в активності ЗСУ на Дніпровському та Запорізькому напрямках

Підрив Каховської ГЕС суттєво вплинув на перебіг подій на фронті.

Збройні сили України показують успіхи на півдні упродовж останніх кількох тижнів, тим часом на Дніпровському напрямку активність Сил оборони дещо зменшилася.

Про це під час брифінгу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Вона каже, що наразі потрібно дочекатися можливості оприлюднення будь-якої інформації, що стосується просування Сил оборони на Запорізькому напрямку.

Крім того, вона пояснила різницю між Дніпровським та Запорізьким напрямками.

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"У порівнянні від Запорізького, дещо зменшена активність Сил оборони в географічному просуванні, але дуже підвищення активність контрбатарейної боротьби. Ми продовжуємо нищити потужності ворога, він передислоковується після того, як відходить велика вода", – заявила Гуменюк.

Підрив Каховської ГЕС суттєво вплинув на перебіг подій на фронті.

"Після припливу води росіяни на деяких ділянках відступили до 15 кілометрів. Тоді кількість обстрілів була меншою. Тепер вони повертаються до тих самих покажчиків", – зауважила речниця.

Раніше Гуменюк розповіла, що російські окупаційні війська можуть найближчими днями посилить атаки ударними безпілотниками по Україні. РФ чекає на постачання нової партії озброєння з Ірану.

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