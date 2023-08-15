Гуменюк пояснила ситуацію на півдні та в Криму

Ворог зараз зосереджується в основному на Херсонському і Бериславському напрямках.

Ситуація на півдні та в Криму залишалася досить складною. Ворог продовжує обстріли, намагається максимально тримати в напруженні мирне населення як правого берега Дніпра на Херсонщині, так і протилежний берег Дніпро-Бузького лиману з Кінбурнської коси.

Про це заявила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, ворог зараз зосереджується в основному на Херсонському і Бериславському напрямках, де застосовує разом з артилерією і авіацію, продовжує скидати КАБи (керовані авіаційні бомби, – ред.), які завдають суттєвих руйнувань.

За цю бойову добу було обстріляно декілька населених пунктів, двоє цивільних отримали поранення. На щастя, загиблих немає.

"Півострів все більше перетворюється на острів в логістичному сенсі, тому що ускладнена логістика і уповільнена в часі через те, що залишаються ще шляхи, за якими вона може здійснюватись. Але вона перенавантажена на тих шляхах, тому що військові потреби використовують ті ж самі напрямки, що і цивільні", – додала Гуменюк.

Також вона повідомила, що окупанти намагаються ремонтувати мости.

"І той великий, яким вони так пишалися, і ті по-менше, які їм так потрібні. Вони намагаються створювати там бригади, але дуже складно їх знайти. Персонал доводиться зганяти просто під дулами автоматів, тому що люди усвідомлюють – це зона небезпеки. А це означає, що і понтонні переправи як альтернативні там теж не в абсолютній безпеці", – заявила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь".

Нагадаємо, раніше Наталя Гуменюк розповіла про логістичні проблеми армії РФ через пошкодження Кримського мосту. За її словами, через постійну "бавовну" на мосту через Керченську протоку логістика окупантів уповільнена і ускладнена.

Читайте також: