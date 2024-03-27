Гуменюк пояснила свою гучну заяву про загрозу масованого удару “Цирконами”

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк пояснила свою заяву про загрозу масованого обстрілу “Цирконами”. За її словами, потрібно враховувати ризики, пов'язані з новим російським озброєнням.

Про це вона повідомила в ефірі телемарафону.

Ворог шукає нові способи тиску

Гуменюк пояснила, що її заява про накопичення “Цирконів” Росією означає, що ворог може завдавати такі удари і це треба враховувати.

“Практику ми вже бачили. Удар по Києву балістикою з Криму означає, що ворог вишукує способи, яким чином тиснути з найнесподіваніших напрямків, і з використанням озброєння, яке буде ускладнювати роботу наших систем ППО”, — сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що ЗСУ усвідомлюють, які види озброєння Росія готова застосувати. На жаль, ворог не зупиняється в модернізації озброєння і намагається вишукувати способи тиску по всій території України, не лише на прифронтових територіях.

Переміщення ракетоносіїв в окупованому Криму станом на ранок 27 березня

Наталія Гуменюк повідомила, що Чорноморський флот Росії наразі перебуває в пунктах базування. Ворожі кораблі не виходять на відкриті простори в акваторію Чорного та Азовського морів, побоюючись нових ударів.

Вона зауважила, що маневрування іншими засобами озброєння, в тому числі передовими ракетними комплексами й оперативно-тактичними ракетними комплексами час від часу здійснюється.

Тим часом Україна спостерігає за їхнім переміщенням й у випадку загрози дається попередження про небезпеку застосування балістичного озброєння.

Речниця Сил оборони додала, що російські окупанти будуть вишукувати інші засоби для завдання точкових ракетних ударів по Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомо про ракети “Циркон”, якими росіяни атакували Київ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Підготовка ударів по території України! Гуменюк розповіла, що відбувається в Криму!

Читайте провідні новини дня: