Гуменюк пояснила, як дії ЗСУ на Запорізькому напрямку впливають на окупантів на Херсонщині

Росіяни, через проблеми з ППО, також активно переміщатимуть накопичені ресурси.

Дії українських військових на Запорізькому напрямку створюють тиск для окупантів на Херсонщині. Збройні сили України також знищують позиції, де росіяни розташували вогневі точки.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк

"Попри те, що росіяни протягом тривалого часу накопичували сили, і зараз продовжують маневри цими силами та засобами, Сили оборони продовжують потужно нищити потенціал ворога. Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу, і інші методи ведення боротьби, які поки що не варто розкривати. Ворог має постійно відчувати "сезон сюрпризів", - зауважила Гуменюк.

Гуменюк також додала, що через проблеми з протиповітряною обороною росіян, ворог активно переміщатиме накопичені ресурси.

"Росіяни налаштували системи ППО й оборонні потужності, які теж зазнають втрат. На материковій частині лівого берега ворог намагається визначитись, яка ділянка місцевості для нього буде більш сприятливою для закріплення. Оскільки ми продовжуємо знищувати позиції, на яких окупанти розташували свої вогневі точки. Окрім того, їх суттєво притискає Запорізький напрямок", - резюмувала вона.

Нагадаємо, Росія не залишає спроб оточити Авдіївку. За даними Генштабу, також ворог без успіху наступає на кількох напрямках.

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