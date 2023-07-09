Гуменюк пояснила, як ЗСУ використовуватимуть касетні боєприпаси

Касетні боєприпаси будуть корисними для України у відсічі російської агресії.

Про це керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в етері телемарафону "Єдині новини".

"Використання цих боєприпасів і розгляд цієї ситуації збоку світової спільноти говорить про високий рівень довіри нашій армії і розуміння, що максимальне дотримання принципів міжнародного гуманітарного права буде здійснено. Ми не вкриваємо килимовим способом там, де є місцеве населення, де можуть постраждати цивільні. Це буде використано, зокрема, для того, щоб виставити баланс сил. Ми маємо справу з армією, яка перевищує нашу за кількістю, маємо справу з країною-терористкою, де населення в 5 разів більше.

Скоріш за все, використання цих снарядів буде притаманно для відкритих територій - там, де будуть вестись бойові дії за конкретні території і просування. Що стосується безпосередньо нашої лінії фронту зараз, це річка Дніпро, і її особливість полягає в тому, щоб зберегти місцеве населення, яке перебуває на тому боці, але вибити ворога якомога далі. Для нас зараз важливіша високоточна зброя, яка дозволить нищити тільки окупантів", - сказала вона.

Нагадаємо:

7 липня в адміністрації президента США Джо Байдена офіційно підтвердили передавання Україні касетних боєприпасів. Київ узяв на себе письмові зобов'язання, що буде розумно використовувати ці снаряди. Згодом Джо Байден пояснив, чому все ж таки було ухвалено "непросте рішення" щодо відправлення до України касетних боєприпасів. За його словами, Києву потрібні боєприпаси для контрнаступу.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що касетні боєприпаси допоможуть завдати якомога більше втрат російським окупантам.

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації прокоментували передавання Україні касетних боєприпасів Сполученими Штатами Америки. Відповідна публікація з'явилася в Telegram-каналі речниці відомства Марії Захарової 7 липня.

"Застосування касетних боєприпасів — це воєнний злочин", — написала Марія Захарова.

Довідка:

Касетна зброя, або суббоєприпаси – вид ракет, авіабомб чи снарядів, які містять в собі десятки чи сотні менших за розмірами вражальних елементів. Тобто один снаряд в повітрі чи вже на землі розсипається на велику кількість малих снарядів. Вони "засіюють" територію і вражають більше число техніки чи особового складу.

Касетні бомби застосовувалися майже у всіх військових конфліктах після Другої світової. Спектр такого озброєння розробляли в СРСР і в США.

Шкода, яку несуть суббоєприпаси цивільному населенню привела до обмежень. Вже 13 років діє Конвенція, яка забороняє застосування касетних боєприпасів. Її підписали 120 держав.

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