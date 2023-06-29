Гуменюк про атаку по мосту в Чонгарі: це передумови для гарних новин з фронту

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що пошкодження Чонгарського мосту на межі Херсонщини та анексованого Криму є передумовою до гарних новин з фронту. Наразі росіяни намагаються відновити міст або замінити його понтонною переправою.

Про це Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону.

За запитання, чи є анонсованими гарними новинами пошкодження Чонгарського мосту, відповіла, що це лише передумови.

"Це передумови створення тих гарних новин, до яких ми наближаємося. Треба трошечки терпіння для того, щоб ми могли оприлюднити результати", - наголосила Гуменюк.

З її слів, після пошкодження Чонгарського мосту окупанти звели понтонну переправу. Втім, вона не є альтернативою і повноцінною заміною, "екстремальним" способом заміни".

"В принципі тактика дій окупантів нам зрозуміла. Ми знаємо, що вони будуть робити і як намагатимуться влаштувати альтернативу. В принципі і вони обізнані в тому, що ми будемо працювати досить методично і по цій переправі. Зрозуміло, що це ускладнює їм логістику", - пояснила представниця ЗСУ.

Загарбники будуть намагатися відремонтувати міст у Чонгарі. Так було під час звільнення правого берега Херсонської області, коли армія РФ ремонтувала мости через Дніпро.

"У цьому випадку їхнє становище ускладнено подіями, які розвиваються на лінії фронту. Вони відбуваються безпосередньо на суходолі. Цей міст (через Чонгар - Ред.) в глибокому тилу самих окупантів. Тому вони будуть знов і знов потерпати через те, що він не працює повноцінно. Тому що альтернативний шлях через Армянськ набагато ближче до позицій Сил оборони, окупанти усвідомлюють, що там вогневий контроль також потужний", - додала вона.

Нагадаємо, розвідники Міністерства оборони Великої Британії повідомили, що зруйновані мости в Чонгарі були життєво важливими для армії Росії. Адже автомобільні переправи обслуговують один із двох основних шляхів сполучення між Кримом і Херсоном.

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