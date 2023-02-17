Гуменюк про мобілізацію в Україні: ентузіазм призовників знижується

Наразі в українців спостерігається зниження ентузіазму щодо мобілізації. Але Збройним силам України потрібно поповнювати мобілізаційний ресурс.

Про це керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк сказала в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Наразі ми спостерігаємо все ж таки падіння ентузіазму у цієї категорії населення, які вже, як то кажуть, зрозуміли для себе, що можуть цілком і в умовах війни співіснувати в цивільному житті. Не поспішають (вони - Ред.) прийти до центру комплектування, надати про себе дані", - сказала Гуменюк.

За її словами, багато військовозобов'язаних мають документи та підстави отримати відтермінування від мобілізації. Втім їх теж варто надати до центрів комплектування.

"Вони цілком законним способом можуть це надати встановленим порядком і уникнути тієї самої мобілізації, якої не хочуть", - наголосила представниця ЗСУ.

Пригадала Гуменюк також слова президента Володимира Зеленського, який нещодавно звернувся до українців та сказав, що захист держави - обов'язок громадян.

Нагадаємо, загальна мобілізація в Україні триває від лютого 2022 року. Наразі військові можуть видавати повістки в публічних місцях населених пунктів. В ЗСУ відповіли, чому так відбувається та чи правда, що чоловіків доправляють на передову одразу після медкомісії у військкоматі.

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