Гуменюк про удар по Чонгарському мосту: "Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога"

Українські військові продовжують працювати і забезпечувати росіянам "гарячий сезон бавовни".
На тлі ударів по Чонгарському мосту в Силах оборони заявили, що українські захисники передовсім намагаються зруйнувати логістичні маршрути росіян, а не інфраструктуру власної країни.
Про це заявила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога. Руйнуємо те, що не дозволить потім у такому стані ворогу бити по нас. Зараз логістика буде підірвана, можливості її поповнювати будуть мінімізовані. І це має вплинути не тільки на моральний стан ворога, але й на фізичний та матеріальний", - сказала вона.
Гуменюк додала, що українські військові продовжують працювати. За її словами, все загалом іде за планом.
"Сезон бавовни буде, сезон взагалі буде гарячим. Вони (окупанти в Криму - ред.) розраховують на курортний сезон, просто курортники будуть іншими", - сказала речниця.
Нагадаємо, російські колаборанти в ніч проти 22 червня заявили про удар по Чонгарському мосту, що веде з Херсонщини до Криму. Саме ним окупанти перевозили зброю на захоплені території України.
В українській розвідці фактично підтвердили удари по мосту з боку ЗСУ і сказали, що відбувається планомірна робота сил безпеки, оборони, руху опору, місцевого населення. У ГУР також запевнили, що "далі буде".
За словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, мета удару по Чонгарському мосту – знищення логістичного забезпечення окупантів озброєнням і військовою технікою.
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