Гуменюк прокоментувала обстріл Очакова: "Реакція ворога на наші бойові успіхи"

Російські війська 9 січня обстріляла Очаків через успіхи ЗСУ на Кінбурнській косі. Наразі цю територію Миколаївської області не контролює жодна сторона.

Про це в ефірі "24 каналу" заявила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Це реакція ворога на наші бойові успіхи: ЗСУ накрили на Кінбурнській косі скупчення військових і техніки росіян. Відповіддю став масовий удар по Очакову", - наголосила вона.

Гуменюк розповіла, що солдати арміії РФ заїжджають на Кінбурнську косу, розташовують техніку, стріляють, а після цього негайно тікають. Адже "розуміють, що дістануть відповідь".

"Учора ми (ЗСУ - Ред.) відпрацювали по їхніх позиціях на Кінбурнській косі", - сказала предстаниця ОК "Південь".

Гуменюк також розповіла, що останнім часом окупанти активізував повітряну розвідку безпілотниками. Зокрема, вони "заходили з моря - безпосередньо на очаківському напрямку".

Атака на Очаків

Вчора, 9 січня, в Очакові пролунали потужні вибухи. За результатами обстрілів пошкоджено близько 50 об’єктів - це будинки та квартири.

Внаслідок обстрілу постраждало 15 людей, серед них - дворічна дитина. У більшій частині міста пошкоджено вікна та покрівлі будівель. Також вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у Чорноморській, Куцурубській та Березанській громадах.

Також голова ОВА Віталій Кім розповів деталі атаки на місто. За його словами, поруч із військовою частиною, яку обстрілювали місяцями, був склад старих протикорабельних мін Другої світової війни.

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