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Гуменюк прокоментувала ранкові вибухи у Криму: "Може бути чергова провокація"

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Гуменюк прокоментувала ранкові вибухи у Криму: "Може бути чергова провокація"

Гуменюк прокоментувала ранкові вибухи у Криму

В окупованому Севастополі все частіше лунають вибухи.

Ранкові вибуху у Севастополі 16 липня можуть бути навмисною провокацією росіян.

Про це розповіла керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Як зазначила Гуменюк, росіяни часто не мають можливості виправдати свої дії, щоб переконати цивільних у меті окупації.

"Зокрема, вони дуже реагують на повідомлення в інформаційному полі. Тобто, побачивши такі міцні заяви головнокомандувача  окупанти цілком здатні забезпечувати такі провокації", - додала вона.

Тим часом українські прикордонники знищили бліндаж з російськими військовими поблизу Бахмута на Донеччині. Було ліквідовано щонайменше чотири загарбника.  

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Дата публікації
Перегляди
400
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