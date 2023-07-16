Гуменюк прокоментувала ранкові вибухи у Криму: "Може бути чергова провокація"

В окупованому Севастополі все частіше лунають вибухи.

Ранкові вибуху у Севастополі 16 липня можуть бути навмисною провокацією росіян.

Про це розповіла керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Як зазначила Гуменюк, росіяни часто не мають можливості виправдати свої дії, щоб переконати цивільних у меті окупації.

"Зокрема, вони дуже реагують на повідомлення в інформаційному полі. Тобто, побачивши такі міцні заяви головнокомандувача окупанти цілком здатні забезпечувати такі провокації", - додала вона.

Тим часом українські прикордонники знищили бліндаж з російськими військовими поблизу Бахмута на Донеччині. Було ліквідовано щонайменше чотири загарбника.

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