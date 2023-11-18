Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про головне завдання, яке ЗСУ зараз виконують на лівобережжі Херсонщини.

Ситуацію вона прокоментувала в ефірі телемарафону.

"Велика різниця є в термінах "закріпилися" і "закріплюються". Ми продовжуємо бойову роботу, підрозділи морської піхоти працюють потужно. Ми, використовуючи наявні сили та засоби, намагаємось виконати головну задачу - відкинути максимально далеко підрозділи ворога для того, щоб полегшити життя в першу чергу правобережній Херсонщині, щоб менше їх обстрілювали", - пояснила Гуменюк.

Своєю чергою, ворог намагається компенсувати це, зокрема з використанням тактичної авіації.

"Ми намагаємося маневрувати в умовах складної погоди, типової для цієї пори року. Ворог долучає до активності тактичної авіації ще й безпілотні атаки", - додала Гуменюк.

Плацдарм ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Українські сили відбили плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області. ЗСУ 17 листопада продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області. Наразі бої тривають біля населених пунктів Пойма, Піщанівка та Кринки.

Росіяни намагаються вибити українських бійців із плацдарму. На наземні війська вони майже не покладаються, натомість скидають на Кринки та інші позиції ЗСУ в цьому районі авіабомби.

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