Гуменюк розповіла, чи є судна РФ у Чорному морі, які могли б бути військовою ціллю України

Росія наразі боїться виводити свої кораблі із захищених бухт.

Про це повідомила керівниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Наразі вони неактивні в навігації, оскільки усвідомлюють, що досить потужно заміноване територіальне море. Від того моменту, як це відбулося, минуло дуже багато природних процесів, в тому числі тектонічних, пам'ятаємо потужні землетруси, що суттєво могло вплинути на зміну карти мінних полів. Функціонування зернового коридору - це коливання моря і течії. Дуже багато змін відбулося в замінуванні самої акваторії. Навігація не дуже активна. Основна їхня навігація зосереджена на тому, щоб з азовських портів мародерити те, що можна вивезти, зокрема і зерно. Якщо будуть виявлені такі відтепер вже військові цілі, які прямуватимуть до портів Росії, то, як то кажуть, ми знаємо, що робити, маємо відповідне спорядження і будемо реагувати відповідно до прийнятого рішення", - сказала вона.

Нагадаємо:

Міністерство оборони України попередило, що від 21 липня 2023 року розглядатиме всі російські судна, які прямують в акваторії Чорного моря в напрямку морських портів РФ і українських морських портів до тимчасово окупованих територій, як кораблі, що перевозять вантажі військового призначення.

Як зазначають у Міноборони, після виходу РФ із "зернової угоди" й оголошення морської блокади Москва порушила універсальне для всього світу право на вільне судноплавство та підірвала продовольчу безпеку мільйонів людей, тому Київ готовий відповісти.

Також у Міноборони додали, що від 05:00 20 липня 2023 року судноплавство в районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальської протоки України заборонено як небезпечне. Відповідну навігаційну інформацію для мореплавців уже оприлюднено.

Цієї ночі, 21 липня, російські війська знову завдали ракетного удару по сховищу із зерном на одному з аграрних підприємств Одеської області.

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