Гуменюк розповіла, чим обернувся для ворога удар по штабу ЧФ в Севастополі

Після удару по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі та ліквідації вищих офіцерів окупаційної армії спостерігається затишшя військово-морської діяльності росіян.

Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо".

За її словами, очевидним є "певний сумбур" у керівництві Чорноморського флоту РФ після знищення їхнього штабу.

"Використання ракетоносіїв було безсистемним і безглуздим. Вони виходили, заходили, маневрували незрозумілими маршрутами з невиправданою витратою палива, без реалізації задач", - наголосила Гуменюк.

Ворог нарощував присутність кораблів, коригував, заміняв один одного - тим самим демонстрував готовність.

"Але все ж таки були застосовані для переконання, що керування існує, що керівництво на місці й флот може бути боєздатним", - додала вона.

Наразі спостерігається затишшя військово-морської діяльності армії РФ. Гуменюк каже, що "кораблі зараз більше ховаються, вишукуючи для себе безпекові місця для базування й перебування у Чорному морі". Крім того, проведення навчань наразі не спостерігається.

Нагадаємо, 22 вересня, в тимчасово анексованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Окупанти заявили про удар по штабу Чорноморського флоту.

Згодом стало відомо, що після ураження штабу загинуло 34 офіцерів.Серед них — командувач ЧФ РФ Віктор Соколов.

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