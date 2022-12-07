Гуменюк розповіла, навіщо РФ використала іранські дрони після тритижневої паузи

За її словами, в РФ ще єдрони.

У ніч проти 7 грудня російські війська намагалися атакувати Україну дронами-камікадзе, які могли притримати

для завдання "закріплюючих ударів" по українській інфраструктурі.

Таку думку в ефірі телемарафону висловила з посиланням на керівницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк.

За її словами, коли росіяни не атакують певною зброєю не варто думати, що вона скінчилася. Shahed, наголошує Гуменюк, ще є у ворога. Саме тому "треба усвідомлювати, що не завжди відсутність ударів характеризує закінчення цієї зброї".

Окупанти підбирають тактику для того, щоб впливати на різні напрямки діяльності: на відкриті ділянки фронту, психологічно - на населення, а такожна тилові регіони.

"Зокрема, вони тримали ці дрони, певно, для "закріплюючих ударів" по інфраструктурі. Вони продовжують способи техногенного терору і намагаються створити енергетичну кирзу в Україні. Саме тому вони спрямовують засоби ураження такі як ракети, але вони більш високовартісні і використовують так само дрони. Ми попереджали, що ворог намагається вивчити і виснажити нашу ППО, яка не дозволяє їм повноцінно за розрахунками провести свій терор", - підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, у ніч проти 7 грудня Росія атакувала Україну іранськими ударними дронами. Українські захисники впоралися з 14 "тарантайками". До слова, дрони використали окупанти після тритижневої паузи.

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