Гуменюк розповіла про ситуацію в Чорному морі: що відомо

Протягом останніх кількох діб у Чорному морі припинилася активність тактичної авіації країни-агресорки Російської Федерації

Про це під час телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Вона поінформувала, що не спостерігалися скидання керованих авіабомб у напрямку острова Зміїний або невідомих вибухових пристроїв у напрямку гуманітарного коридору.

"Після декількох повідомлень про підрив і детонацію мін неподалік цивільних суден, які зазнавали пошкоджень, такі вильоти припинилися. Ми не спостерігаємо активності тактичної авіації в акваторії Чорного моря, але наслідки (попередньої активності – Ред.) ще довго спостерігатимемо", - зауважила Гуменюк.

За її словами, мінна небезпека в Чорному морі залишається на високому рівні.

"Є світове розуміння того, що ця небезпека може стосуватися не тільки України. Загальний терор цивільного судноплавства ворог продовжує", додала Гуменюк.

Як повідомлялося, президент-диктатор РФ Володимир Путін доручив патрулювати небо над Чорним морем винищувачам. Так, літаки Міг-31 мають бути озброєні комплексами "Кинжал" дальністю понад одну тисячу кілометрів.

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