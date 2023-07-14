Гуменюк розповіла про дії окупантів на півдні: зосередились на глибокій обороні

Росіяни намагаються повернутися на позиції, що були підтоплені через підрив Каховської ГЕС.

На півдні України російська окупаційна армія зосереджена на глибокій обороні, відновленні своїх позицій і спостереженні за тим, що для них готують Сили оборони через Дніпро.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону розповіла керівниця Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

За її словами, російські загарбники намагаються розміновувати ділянки мінних полів, аби повертатися на свій колишній перший рубіж оборони, який змило внаслідок підриву ними Каховської гідроелектростанції.

"Ми продовжуємо працювати в умовах конртбатарейної протидії і наша робота ефективна. Цікавий факт, що вони на нашому напрямку більше спостерігають за Силами оборони і намагаються їм протидіяти. Зокрема, в тому що розгортають максимум точок радіоелектронної боротьби", - розповіла Гуменюк.

Армія РФ збільшує інтенсивність артилерійських атак з боку тимчасово окупованого берегу Дніпра. Кількість таких атак за добу сягає 70.

"Це означає, що вони провели певну ротацію, певну логістику підтягнули. Хоча вона у них ускладнена, але все ж таки є. І для нас це сигнал для того, щоб попрацювати ефективніше по напрямках їхнього логістичного забезпечення", - сказала Гуменюк.

Як повідомлялося, на Херсонщині ЗСУ знищили моторні човни з російськими диверсантами. Відомо, що 11 окупантів і три човни пішли за курсом "руского воєнного корабля".

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