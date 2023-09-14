Гуменюк розповіла про дії ЗСУ на лівому березі Дніпра: "Продовжуємо вибивати ворога"

Збройні сили України продовжують вибивати російських окупантів з лівого берега Дніпра. Українські захисники домагаються, щоб знизилася кількість обстрілів правого берега Херсонщини.

Про це заявила керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Ми продовжуємо вибивати ворога так, щоб смуга від лівого берега хоч би на 10-15 кілометрів була від них абсолютно зачищена. Це дозволить критично зменшити кількість обстрілів правого берега, легше буде мешканцям населених пунктів уздовж узбережжя", - наголошує Гуменюк.

За її словами, армія РФ намагається знайти будь-які способи тероризувати українців на правому березі Дніпра. Своєю чергою, ЗСУ продовжують контрбатарейну роботу.

"За минулу добу у нас у зведенні чотири (знищені - Ред.) танки різної модифікації, різних моделей. Але те, що підтягує ворог, продовжуємо нищити. Також у нашому зведенні мінус 23 окупанти, традиційно мінус ще один човен, три великокаліберні гармати та реактивна система залпового вогню", - каже Гуменюк.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що окупанти штурмують позиції ЗСУ, аби повернути втрачені території. Попри штурми росіян, українські військові продовжують наступ та мають успіх.

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