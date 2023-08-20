Гуменюк розповіла про хитрощі загарбників на окупованих територіях України

У ЗСУ наголосили, що їхня робота ведеться "виключно по бойових позиціях ворога".

Російська війська на окупованих територіях використовують хитрощі, сподіваючись підловити українські сили. Загарбники створюють хибні цілі та позиції.

Про це розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у телемарафоні.

Також читайте Скандальні закупівлі Міноборони: Резніков відповів на звинувачення у корупції

Речниця наголосила, що ЗСУ не ведуться на хитрощі окупантів, адже, куди їм стріляти, повідомляють партизани.

"Хибні цілі - це марна витрата снарядів, а ми їх бережемо, як і своїх людей, і техніку та озброєння, які нам потрібні для того, щоб вибити ворога взагалі з нашої території. Тому на скупчення цивільної техніки ми не реагуємо, ми знаємо точно, де може бути зосередження мирного населення, і наша робота по бойових позиціях ворога - виключно конкретна: тільки там, де перевірено", - зазначила вона.

Раніше повідомляли, хто може замінити Путіна на посаді президента РФ. Про це розповів російський політолог і політтехнолог Аббас Галлямов.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.