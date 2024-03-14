Гуменюк розповіла про намагання окупантів дістатися правого берега Херсонщини

Солдати російської армії намагаються на човнах проводити рейди на правий берег Херсонщини по Дніпру. Втім, зазнають великих втрат.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Росіяни намагаються маневрувати на човнах серед островів в гирлі Дніпра, де облаштовують свої спостережні пункти і намагаються підвозити до них боєкомплект. Але саме тому в наших щоденних зведеннях фігурують знищені ворожі човни - від двох до чотирьох. За минулу добу - також мінус чотири човни в окупантів", - повідомила речниця ОК.

За її словами, окупанти давно просувають наратив про те, що повернеться на правий берег Дніпра. Особливо це активізувалося напередодні так званих "виборів" в РФ.

Крім того, Гуменюк розповіла, що нещодавно росіяни спробували здійснити висадження на правому березі Дніпра, хотіли провести розвідувальний рейд.

"Це була спроба диверсійно-розвідувальної групи на човні наблизитись до правого берега в районі Антонівського мосту під щільним нашим вогнем. Нагадаю, правий берег вищий за лівий і через це вогонь артилерії більш успішний у цьому напрямку. Вони були змушені повернутися, втративши фактично чверть своїх сил та засобів", - наголосила речниця Сил оборони півдня.

Як повідомлялося, вночі проти 13 березня на Херсонщині ЗСУ зірвали спробу окупантів провести рейд на правий берег. Так, загарбники намагались переплисти Дніпро та висадитися на правому березі в районі Антонівського мосту, щоб провести розвідувальну місію.

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