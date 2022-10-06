Гуменюк розповіла про проблеми з логістикою у росіян: іноді вони не мають чим стріляти

Російські окупаційні війська на півдні України мають проблеми з логістикою.
Збройні сили України активно і влучно знищують склади окупантів, а також транспортні артерії. Це позначається на тому, що останніми днями інтенсивність обстрілів з боку російських військ не змінилася.
Про це повідомила речниця об'єднаного координаційного пресцентру ОК "Пвдень" Наталія Гуменюк.
"Критичних змін не відбулося. (інтенсивність - Ред.) періодично зростає, а періодично зменшується... Це, швидше за все, пов'язано з перебоями в логістиці. Чого ми й намагалися досягти. Тобто знищення складів боєприпасів, знищення транспортних артерій... Це все позначається. І вони, дійсно, час від часу не можуть нічим стріляти, оскільки чекають на підвезення боєприпасів", - розповіла Гуменюк.
Як повідомлялося, Сили оборони України від початку жовтня звільнили від російських окупантів понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області.
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