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Гуменюк розповіла про просування ЗСУ на Херсонщині та пообіцяла гарні новини

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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2045
Час на прочитання
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Гуменюк розповіла про просування ЗСУ на Херсонщині та пообіцяла гарні новини

Фото: Associated Press

Військовослужбовці збирають ворожі "трофеїв".

У Херсонській області Збройні сили України продовжують просуватися та закріплюватися на позиціях. 

Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк.

"Ми продовжуємо просуватися і в тому числі зачищати території, закріплюватися на позиціях, які зайняли й на нових теж. Продовжуємо роботу і по звільненню населених пунктів. Думаю, що до вечора будуть гарні новини", - сказала Гуменюк.

Вона наголосила, що на правому березі Дніпра залишається чимало росіян. Таким чином ЗСУ поповнюють обмінний фонд і "російський ленд-ліз".

Крім того, військовослужбовці збирають ворожі "трофеїв", до складу яких увійшли артилерійські системи, бронетехніка і танки. "Все це ми скомпонуємо і повертатимемо ворогу вже у вигляді ударів", - зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, 11 листопада, через два дні про заяву щодо відходу з Херсонщини, Міонборони РФ поінформувало, що закінчився відхід на "заздалегідь підготовлені оборонні рубежі та позиції" на лівому березі Дніпра. Тогож дня ЗСУ зайшли до Херсона.

Своєю чергою, у розвідці Великої Британії повідомляють, що росіяни готувалися до втечі з Херсона кілька тижнів -  від 22 жовтня. Саме тоді окупаційна "влада" закликала мирних жителів покинути місто.

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Дата публікації
Перегляди
2045
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