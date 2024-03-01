Гуменюк розповіла про ситуацію біля Кринок: плацдарми ЗСУ закріплені

Українські Сили оборони закріпили плацдарми на лівому березі Херсонської області. Втім, окупанти продовжують штурмувати біля Кринок, не змінюючи тактики.

Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця Об’єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Протягом минулої доби біля Кринок на Херсонщині відбулося чотири штурми. Загалом за останній тиждень середня кількість штурмів на добу доходить до цієї позначки.

"Це говорить про те, що вони набирають штурмову групу саме на таку кількість спроб", - наголосила Гуменюк.

З її слів, окупанти можуть посилити своє угруповання та вибити ЗСУ з Кринок, адже оскільки логістичні маршрути армії РФ не повністю перерізані.

Гуменюк наголосила, що на півдні України загарбники мають потужне угруповання. Втім, воно зосереджено на суходільних боях на Запорізькому напрямку та посилення армії на сході. Основні напрямки ворог тримає саме там, пояснила речниця ОК.

"В нашій зоні відповідальності вони обмежуються м'ясними штурмам. Однак ми відстежуємо їх активність і створення додаткових ударних угруповань не фіксувалось", - додала вона.

Як повідомлялося, росіяни активізувалися на Херсонщині. Наразі створення додаткових ударних угруповань в цьому районі не спостерігається. Своєю чергою, ЗСУ укріплюють рубежі.

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