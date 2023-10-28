Гуменюк розповіла про ситуацію на лівому березі Херсонщини

На лівому березі Херсонської області Сили оборони України намагаються вести бойові дії максимально ефективно для тих ділянок, де це доречно. Втім, говорити про фізичне та географічне просування ще зарано.

Про це повідомила в телемарафоні речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Треба усвідомлювати, що це може бути дуже небезпечно. Така лінія фронту, як ріка Дніпро - це дуже складна ділянка і географічно, і тактично, і стратегічно. Тому дії Сил оборони не варто зараз обговорювати, варто дочекатися успіху і відповідного закріплення", - каже вона.

За словами Гуменюк, ЗСУ відсувають лінію артилерії. Йдеться про вибиття вогневих позицій, гармат, спостережних пунктів, які ворог намагається розгортати на тих самих островах.

"Наша робота забезпечує певну смугу в 7 км, де артилерія не може наближатися. Але вона досить гнучка, кожного разу бойові дії вимагають нового чіткого нового аналізу, і є просування в один чи інший бік з того чи іншого напрямку. Знищення артилерійських позицій - це і є відкидання ворога. Якщо в нього не стає гармат, йому нема чим бити. Але в нього поки є потенціал, який вони можуть підтягувати з тилових районів. Тому наша робота по більш глибоких тилах також проводиться", - повідомила Гуменюк.

Наразі ЗСУ знищують тилові пункти боєпостачання росіян, які вони розгортають у великій кількості, щоб не зосереджувати все в одному місці.

Нагадаємо, аналітики Інституту дослідження війни (ISW) повідомили, що ЗСУ рухаються на лівому березі Дніпра. Зазначається, що українські війська незначно просунулися на східний (лівий) берег Херсонської області.

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