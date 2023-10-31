Гуменюк розповіла про ситуацію в Чорному морі та відповіла, чи є загроза ракетних ударів

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що станом на зараз погода в морі на нашому боці – період штормовий. Шторм змусив росіян завести ракетоносії до пунктів базування, великі десантні кораблі також не виходили на чергування.

​​Про це вона розповіла ефірі телемарафону.

"Загалом кількість корабельного угруповання в Чорному та Азовському морі складає сім одиниць – шість у Чорному, одна в – Азовському. Але спостерігаємо, що рухи в сенсі забезпечення логістики в них припинилися, тому що погода не сприяє. На бойовому чергуванні залишаються прикордонні кораблі, які патрулюють прибережну акваторію вздовж Криму, і судна забезпечення, які у випадку необхідності відбуксовують судна до пункту базування", - розповіла вона.

Нагадаємо, командувач ССО розповів про унікальні українські дрони, які застосовують навіть в операціях під водою.

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