Гуменюк розповіла про тактику росіян під час обстрілів Херсонщини: нищать потужності регіону

Російська армія для обстрілів Херсонської області переважно використовує повітряний спосіб атак. Окупанти запускають керовані авіабомби.

Про це повідомила в ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, росіяни намагаються влучити по об'єктах рекреаційної та портової інфраструктури регіону.

"Намагаються всіма силами нищити потужності регіону. Все, що намагаються херсонці відродити після окупації, ворог намагається методично нищити. Це психологічний, економічний і, звісно, вогневий тиск, тому що це дуже потужні руйнування при використанні КАБів 500-го калібру", -розповіла представниця ЗСУ.

Також Гуменюк повідомила, що окупанти намагаються використовувати артилерію, проте це їм вдається не так легко. Адже контрбатарейна боротьба Сил оборони досить ефективна.

Як повідомлялося, армія Російської Федерації призупинила масовані атаки по території України. Наразі росіяни перейшли на більш бюджетний варіант для атак: ворог почав застосовувати керовані авіабомби.

Читайте також: