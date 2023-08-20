Гуменюк розповіла про успішно виконану роботу ЗСУ у гирлі Дніпра: "Росіянам час вшиватися"

ЗСУ протягом доби знищили у гирлі Дніпра три ворожих човнів, якими російська війська намагаються перевозити боєприпаси та особовий склад. Напередодні вдалося знищити аж 10 човнів.

Про це розповіла ефірі телемарафону розповіла Наталя Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.

Вона наголосила, що українські сили щодня відстежують та знищують ворожі човни, які насправдні є цивільними, але їх переобладнали для логістичних цілей.

"Ми кожного разу їх відстежуємо і знищуємо, знаходячи і пункти їх базування. За минулу добу знищили ще три човни. А щодо впевненості росіян, то думаю, що їм вже дійшло, що час вшиватися", - зазначила Гуменюк.

За словами Гуменюк, човнами користуються російські диверсійно-розвідувальні групи.

"Човни майже всі цивільні, переобладнані під диверсійно-розвідувальні групи. 40 окупантів пішли за курсом "руського воєнного корабля", одна великокаліберна гармата та 5 одиниць автобронетанкової техніки", - повідомила про наслідки удару за 18 серпня.

Як повідомляли в ISW, ЗСУ подолали одну із найбільших проблем наступу.

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