Гуменюк розповіла про задум окупантів на Херсонщині та про "пастку" для ЗСУ

Російські загарбники можуть готувати пастку для ЗСУ в Херсонській області.

Окупанти намагаються створити ілюзію "відходу" з Херсонської області, таким чином, можливо, готуючи пастку для українських військових.

Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Вона зазначила, що "така ситуація не виключена", коли росіяни можуть готувати пастки для ЗСУ під час контрнаступу.

"Тому, що росіяни намагаються переконати в тому, що вони "відходять". При тому, що ми бачимо об'єктивні дані – вони залишаються. Є підрозділи оборони, які там окопалися досить потужно, залишена певна кількість техніки, облаштовані вогневі позиції. І, зокрема, ті позиції, які облаштовуються на лівому березі, то вони будуть використані для вогневої підтримки на правому", - пояснила Гуменюк.

За словами Гуменюк, окупанти хочуть заманити Збройні сили України до певних населених пунктів на Херсонщині.

"Населений пункт – це завжди складні вуличні бої. Ми знаємо і передбачаємо розвиток подій, які росіяни намагаються нам нав'язати та складаємо свій стратегічний план", - резюмувала вона.

Ситуація у Херсонській області

Станом на кінець жовтня українські військові звільнили понад 90 населених пунктів у Херсонській області.

Міністр оборони України Олексій Резніков також пояснив, що ЗСУ трохи сповільнили наступ на Херсонщині через погодні умови.

Експерт Михайло Самусь вважає, що з військової точки зору, у росіян немає перспектив розвитку наступу у Херсоні, там немає перспектив збереження плацдарму.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань вважає, що ЗСУ зможуть деокупувати Херсон вже у листопаді.

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