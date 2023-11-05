Гуменюк розповіла, скільки ракет одночасно може запустити РФ по Україні

Країна-агресор Росія має потенціал одночасно запускати по території України до 56 крилатих ракет типу "Калібр".

Про це заявила керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Звучала цифра про одночасно майже 56 "Калібрів" готових до запуску. Є ще потенціал, і дуже потужний", - зауважила вона.

За словами представниці ОК "Південь", окупанти володіють достатньою кількістю ракет для здійснення масованих повітряних атак. Гуменюк наголошує, що рівень ракетної загрози з Чорного моря залишається високий. Адже надводні ракетоносії РФ несуть до восьми ракет, підводні - чотири. На виході в морі можна спостерігати до п’яти ракетоносіїв.

"Ворога недооцінювати не можна, в нього достатньо ракетних носіїв - надводних і підводних, які здатні завдавати ураження. Попри те, що зараз, під час сильних штормів, всі вони приховані в бухтах, у ворога вистачає підступності бити й звідти", – пояснила вона.

Гуменюк наголошує, що рівень ракетної загрози з акваторії Чорного моря Генштаб ЗСУ оцінює як високий постійно.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ попередили про ще масованіші атаки по Україні. Останніми днями РФ завдавала ударів великою кількістю дронів-камікадзе. Ймовірно, що ворожі атаки ставатимуть ще масованішими після настання холодів, прогнозує Наталія Гуменюк.

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